Млекопитающие.ру
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Класс млекопитающие, общие особенности класса.
Отряд сумчатые млекопитающие
Отряд млекопитающих сирены
Отряд хищные млекопитающие
Отряд хоботные млекопитающие
Отряд млекопитающих ящеры
Отряд млекопитающих шерстокрылы
Отряд трубкозубые млекопитающие
Отряд приматы млекопитающие
Отряд рукокрылые млекопитающие
Отряд однопроходные млекопитающие
Отряд парнокопытные млекопитающие
Отряд непарнокопытные млекопитающие
Отряд мозоленогие млекопитающие
Отряд китообразные млекопитающие
Отряд ластоногие млекопитающие
Отряд млекопитающих неполнозубые
Отряд млекопитающих насекомоядные
Отряд зайцеобразные млекопитающие
Отряд даманы млекопитающие
Отряд грызуны млекопитающие
Схемы
Семейство виверровые
Семейство медвежьи
Семейство куньи
Семейство енотовые
Семейство слоновые
Семейство гиеновые
Семейство кошачьи
Семейство собачьи (волчьи)
Семейство ламантиновые и семейство дюгоневые
Семейство коаловые
Семейство кенгуровые
Семейство кускусовые, семейство карликовые кускусы и семейство сумчатые летяги
Семейство бандикутовые и семейство сумчатые кроты
Семейство сумчатые муравьеды и семейство вомбатовые
Семейство сумчатые хищники и семейство сумчатые волки
Подотряд жвачные
Подотряд нежвачные
Семейство ехидновые
Семейство утконосовые
Подотряд летучие мыши
Подотряд крыланы. Семейство крыланы
Подотряд высшие приматы (обезьяны)
Подотряд низшие приматы
Отряды млекопитающих
Выдры речные и морские
Росомаха
Скунс
Барсук
Горностай, ласка и другие
Большая панда
Солнечный медведь и другие мелкие медведи
Домашние собаки
Лисы
Дикая собака динго
Енотовидные собаки и дикие кустарниковые собаки
Песцы
Гривистый волк и гиеновые собаки
Шакалы
Койот
Карликовый летучий кускус
Пять кошачьих "Почему?"
Домашняя кошка
Бенгальская кошка и ее родня
Сервал и манул
Кошки Южной Америки
Пума
Рысь
Ирбис
Гепард
Ягуар
Тигр
Лев
Леопард и черная пантера
Семейство обыкновенные летучие мыши
Семейство рыбоядные летучие мыши и семейство вампировые
Семейство американские листоносы и семейство подковоносые
Семейство человекообразные обезьяны
Семейство гиббоновые
Семейство игрунковые
Семейство цепкохвостые обезьяны
Семейство лориевые и семейство долгопятовые
Семейство руконожковые и семейство галаговые
Семейство индриевые
Семейство карликовые лемуры
Семейство лемуровые
Семейство тупайевые
Семейство жирафовые
Семейство вилороговые
Семейство оленевые
Семейство оленьковые
Семейство бегемотовые
Семейство свиные и семейство пекариевые
Знаменитые породы
Почему лошади такие разные?
Предки лошадей и мустанги
Лунный медведь
Белый медведь
Бурый медведь
Мангусты и сурикаты
Циветы и генеты, бинтуроги и мусанги
Восточносибирский (амурский) леопард
Фосса
Лошадь Пржевальского и тарпан
Ослы
Зебры
Даурский ёж
Викуньи и гуанако
Семейство серые киты, семейство гладкие киты и семейство полосатиковые
Семейство нарваловые
Семейство кашалотовые
Семейство дельфиновые
Семейство мартышковые
Как верблюдовые стали домашними
Семейство полорогие
Семейство колючие шиншиллы
Семейство шиншилловые
Семейство туко-туковые
Семейство агутиевые, семейство пакарановые и семейство хутиевые
Семейство свинковые
Луговые собачки
Сурок
Суслик
Бурундук
Белки
Классы млекопитающих
Царства животного мира и типы животных
Семейство водосвинковые
Семейство американские дикобразы
Семейство дикобразовые
Семейство нутриевые
Семейство бобровые
Семейство мышиные
Семейство землекоповые
Семейство слепышковые, семейство бамбуковые крысы и семейство гоферовые
Семейство мешотчатые прыгуны и семейство долгоноговые
Семейство мышовковые
Семейство тушканчиковые
Семейство хомяковые
Семейство соневые
Семейство летяговые
Семейство беличьи
Семейство зайцевые
Семейство пищуховые
Семейство землеройковые и семейство прыгунчиковые
Семейство кротовые и семейство златокротовые
Семейство ежовые
Семейство щелезубые и семейство теренковые
Семейство броненосцевые
Семейство муравьедовые
Семейство настоящие тюлени
Семейство моржовые
Семейство ушастые тюлени
Человек и киты
Подотряд усатые киты
Подотряд зубатые киты
Семейство верблюдовые
Семейство тапировые
Семейство носороговые
Семейство лошадиные
Семейство опоссумовые